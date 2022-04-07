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1 час назад

Япония отказалась от эмбарго на импорт угля из России

Елена Прошина

Правительство Японии не намерено вводить запрет на поставки российского угля в рамках нового пакета санкций со стороны Евросоюза в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.

Япония отказалась от эмбарго на импорт угля из России
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, японские власти в настоящее время прорабатывают этот вопрос. Ситуация осложнена тем, что на экспорт из России приходится около 15% всего закупаемого Японией за границей угля.

Государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что Европейский союз намерен ужесточить пакет санкций против России. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что новые ограничения коснутся экспорта машин, полупроводников и транспортного оборудования в Россию, а также импорта российского угля. Отмечается, что планируются меры и в отношении импорта нефти из России.

Ранее стало известно, что японское правительство не пойдет на высылку российских дипломатов, так как опасается аналогичной меры со стороны Москвы. Об этом сообщила японская газета Sankei со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Японии. В статье уточнялось, что власти Японии пока не обсуждали возможность высылки представителей российской дипломатической миссии.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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