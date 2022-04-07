Япония отказалась от эмбарго на импорт угля из России

Правительство Японии не намерено вводить запрет на поставки российского угля в рамках нового пакета санкций со стороны Евросоюза в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.

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Как говорится в публикации, японские власти в настоящее время прорабатывают этот вопрос. Ситуация осложнена тем, что на экспорт из России приходится около 15% всего закупаемого Японией за границей угля.

Государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что Европейский союз намерен ужесточить пакет санкций против России. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что новые ограничения коснутся экспорта машин, полупроводников и транспортного оборудования в Россию, а также импорта российского угля. Отмечается, что планируются меры и в отношении импорта нефти из России.