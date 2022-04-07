В ЕС отложили запрет на импорт угля из России

Послы Евросоюза намерены согласовать вступление в силу запрета на импорт угля из России на месяц позже, чем планировалось. Об этом со ссылкой на Reuters пишет ТАСС.

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По данным источника издания, решение о переносе срока на середину августа было принято под давлением Германии. Такая мера может стать первым прямым запретом на импорт энергоносителей из РФ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обсуждает новый пакет антироссийских санкций, который включает запрет на импорт угля из России на сумму €4 млрд в год. Также ожидается согласование запрета на импорт российской нефти.

Анонсированный главой ЕК пятый пакет санкций запрещает и заход российских судов в порты стран Евросоюза, и экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро.