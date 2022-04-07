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1 час назад

В ЕС отложили запрет на импорт угля из России

Алиса Селезнёва

Послы Евросоюза намерены согласовать вступление в силу запрета на импорт угля из России на месяц позже, чем планировалось. Об этом со ссылкой на Reuters пишет ТАСС.

В ЕС отложили запрет на импорт угля из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника издания, решение о переносе срока на середину августа было принято под давлением Германии. Такая мера может стать первым прямым запретом на импорт энергоносителей из РФ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обсуждает новый пакет антироссийских санкций, который включает запрет на импорт угля из России на сумму €4 млрд в год. Также ожидается согласование запрета на импорт российской нефти.

Анонсированный главой ЕК пятый пакет санкций запрещает и заход российских судов в порты стран Евросоюза, и экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро.

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Масштабные санкции были введены западными странами после начала 24 февраля Россией специальной военной операции на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Экономика,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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