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2 минуты назад

Мишустин заявил, что против России развязана экономическая война

ТАСС

Против РФ развязана экономическая война, от взаимодействия кабмина и Думы зависит успешная адаптация экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг с отчетом правительства в Госдуме.

"Против России развязана экономическая война"
Фото: ТАССТАСС

"Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию", - сказал он.

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Глава кабмина отметил, что прошлой осенью состав Госдумы существенно обновился.

"Со многими мы встречаемся в таком формате впервые. И сегодня перед правительством и парламентом стоят без всякого преувеличения исторические вызовы и задачи", - констатировал он.

Мишустин признался, что понимает, как все в настоящий момент ждут от правительства оценок складывающейся ситуации.

"Граждане хотят услышать, какие меры принимает кабинет министров для преодоления экономических рисков. И я об этом обязательно скажу", - заверил он, начав свой доклад с ключевых результатов, которые заложили необходимый экономике запас прочности.

В частности, премьер отметил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронул все регионы и каждую семью. Тем не менее была сформирована новая система принятия решений, основанная на анализе эффективности всех действующих нормативных актов. Она, по словам премьера, учитывает десятки тысяч предложений, которые поступали со всей страны.

"Мы вместе с парламентом быстро вырабатывали и принимали решения и меры для поддержки людей и экономики в целом. Несмотря на пандемию, не только накопили запас прочности, но и решали задачи, поставленные главой государства. Прежде всего, в рамках национальных целей развития, которые определил президент в своем указе", - констатировал он.

Мишустин отметил, что в период распространения коронавируса резко повысилась эффективность подготовки антикризисных мероприятий - от идеи до закона и его реализации.

"Это результат работы той слаженной системы, которую мы создали вместе с вами - депутатами Государственной думы и сенаторами. Такой подход позволил ускорить принятие законов, сохраняя их высокое качество", - подытожил премьер.

Глава кабмина также рассказал о том, что была спроектирована и реализована новая управленческая модель, что дало возможность скоординировать действия, оперативно реагировать на вызовы и подготовить необходимые решения по обновлению национальных проектов и госпрограмм, разработать новые инициативы социально-экономического развития и объединить все эти меры по достижению национальных целей в едином плане.

Экономика,Михаил Мишустин,Госдума,
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