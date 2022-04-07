Названы последствия для россиян от закрытия портов ЕС

Закрытие торговых портов стран Евросоюза для российских судов может повлечь за собой нарушение поставок товаров в магазины. Об этом сообщает АБН.

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Данная ситуация повлияет на цены и может лишить россиян ряда привычных продуктов, указало агентство. По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, не так много перевозчиков пользуются российскими судами. По большей части они ходят под флагами других стран, указал он.

«Нужно перерабатывать логистические цепочки, это создаёт дополнительные издержки. Это отразится на цене товара, это отчасти уже произошло. Особо сильных изменений в сторону увеличения ожидать не следует. Но это зависит от курса рубля и прочих факторов. <...> Какая-то часть населения может не найти привычных торговых марок на полках», — подчеркнул собеседник.

В случае исчезновения товарных групп ниши займут как отечественные производители, так и азиатские, отметил Карпов.