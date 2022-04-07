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1 час назад

Названы последствия для россиян от закрытия портов ЕС

Лера Букина

Закрытие торговых портов стран Евросоюза для российских судов может повлечь за собой нарушение поставок товаров в магазины. Об этом сообщает АБН.

Названы последствия для россиян от закрытия портов ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данная ситуация повлияет на цены и может лишить россиян ряда привычных продуктов, указало агентство. По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, не так много перевозчиков пользуются российскими судами. По большей части они ходят под флагами других стран, указал он.

«Нужно перерабатывать логистические цепочки, это создаёт дополнительные издержки. Это отразится на цене товара, это отчасти уже произошло. Особо сильных изменений в сторону увеличения ожидать не следует. Но это зависит от курса рубля и прочих факторов. <...> Какая-то часть населения может не найти привычных торговых марок на полках», — подчеркнул собеседник.

В случае исчезновения товарных групп ниши займут как отечественные производители, так и азиатские, отметил Карпов.

Экономист объяснил обвал доллара

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует закрыть порты для судов России. ЕС готовит пятый пакет санкций, предусматривающий, в частности, запрет на участие российских компаний в государственных закупках сообщества. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя запрет для судов заходить в порты ЕС, заявила, что ограничение касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами.

Экономика,Андрей Карпов,Еврокомиссия,ЕС,
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