Польша поспорила с Германией из-за российского угля

Европейские страны пытаются договориться об очередном пакете санкций против России, однако процесс сопровождают споры, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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Встреча послов стран Евросоюза прошла утром 7 апреля. Они намеревались согласовать меры, одной из которых должно стать эмбарго на ввоз угля из России. Однако Польша настаивает на изменениях в предложенный Германией план, который продлевает срок переходного периода для запрета до четырех месяцев, на месяц. Дискуссии по поводу предложения должны продолжиться вечером 7 апреля.

Несколько стран хотят также ограничений на ввоз российской нефти: в Еврокомиссии уже говорили, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни. Однако Германия и Венгрия возражают против такого шага.