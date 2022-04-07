Польша поспорила с Германией из-за российского угля

Европейские страны пытаются договориться об очередном пакете санкций против России, однако процесс сопровождают споры, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Встреча послов стран Евросоюза прошла утром 7 апреля. Они намеревались согласовать меры, одной из которых должно стать эмбарго на ввоз угля из России. Однако Польша настаивает на изменениях в предложенный Германией план, который продлевает срок переходного периода для запрета до четырех месяцев, на месяц. Дискуссии по поводу предложения должны продолжиться вечером 7 апреля.
Несколько стран хотят также ограничений на ввоз российской нефти: в Еврокомиссии уже говорили, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни. Однако Германия и Венгрия возражают против такого шага.
Полностью отказаться от российских энергоносителей ранее 7 апреля призвал Европарламент. «Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля», — сказано в сообщении парламента. Однако в полномочия парламента не входит принятие санкций, резолюции обязательными к исполнению не являются.