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1 час назад

Польша поспорила с Германией из-за российского угля

Lenta.ru

Европейские страны пытаются договориться об очередном пакете санкций против России, однако процесс сопровождают споры, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Польша поспорила с Германией из-за российского угля
Фото: ShutterstockShutterstock

Встреча послов стран Евросоюза прошла утром 7 апреля. Они намеревались согласовать меры, одной из которых должно стать эмбарго на ввоз угля из России. Однако Польша настаивает на изменениях в предложенный Германией план, который продлевает срок переходного периода для запрета до четырех месяцев, на месяц. Дискуссии по поводу предложения должны продолжиться вечером 7 апреля.

Несколько стран хотят также ограничений на ввоз российской нефти: в Еврокомиссии уже говорили, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни. Однако Германия и Венгрия возражают против такого шага.

Полностью отказаться от российских энергоносителей ранее 7 апреля призвал Европарламент. «Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля», — сказано в сообщении парламента. Однако в полномочия парламента не входит принятие санкций, резолюции обязательными к исполнению не являются.

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