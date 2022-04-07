В Швеции изучат вопрос об отказе от импорта российского газа

Правительство Швеции намерено рассмотреть вопрос об отказе от импорта российского газа через Данию. Об этом премьер-министр королевства Магдалена Андерссон заявила в четверг, выступая в парламенте.

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"Мы предложили импортерам газа провести диалог на предмет выяснения возможности того, чтобы в Швецию поступал не российский газ", - сказала она.

Почти весь объем импортируемого Швецией природного газа поступает по трубопроводу из Драгёра в Дании в Клагсхамн, расположенный южнее Мальмё. В трубопровод закачивается и российский ПГ. Незначительный объем газа перевозят суда.

"У нас нет собственных трубопроводов, весь газ поступает прежде всего из Дании. Поэтому контролировать степень содержания [российского газа] трудно", - утверждала премьер.

По ее словам, в правительстве Швеции выясняют возможность "различения" газа.