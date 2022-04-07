Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
1 час назад

В Швеции изучат вопрос об отказе от импорта российского газа

ТАСС

Правительство Швеции намерено рассмотреть вопрос об отказе от импорта российского газа через Данию. Об этом премьер-министр королевства Магдалена Андерссон заявила в четверг, выступая в парламенте.

В Швеции изучат вопрос об отказе от импорта российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы предложили импортерам газа провести диалог на предмет выяснения возможности того, чтобы в Швецию поступал не российский газ", - сказала она.

Почти весь объем импортируемого Швецией природного газа поступает по трубопроводу из Драгёра в Дании в Клагсхамн, расположенный южнее Мальмё. В трубопровод закачивается и российский ПГ. Незначительный объем газа перевозят суда.

"У нас нет собственных трубопроводов, весь газ поступает прежде всего из Дании. Поэтому контролировать степень содержания [российского газа] трудно", - утверждала премьер.

По ее словам, в правительстве Швеции выясняют возможность "различения" газа.

Партия охраны окружающей среды, Левая партия, партии "Либералы" и "Христианские демократы", а также Партия центра выступают за то, чтобы Швеция, опередив Евросоюз, уже сейчас отказалась от российских энергоносителей. Умеренная коалиционная партия и "Шведские демократы" более осторожно подходят к этому вопросу.

Экономика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители