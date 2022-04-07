Теряющих работу россиян позовут на стройки

Россиян, которые теряют работу из-за санкций, будут приглашать в строительство. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает «Интерфакс».

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Хуснуллин напомнил, что «страшный дефицит» строителей возник из-за пандемии — «порядка миллиона человек». Сейчас небольшой процент иностранных рабочих уезжают из-за роста курса доллара. А в других отраслях освобождаются рабочие руки из-за санкций.

«Поэтому мы будем их активно привлекать [в строительство]», — подчеркнул чиновник.