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1 час назад

Россиян, теряющих работу из-за санкций, позовут на стройки

BFM.RU

Россиян, которые теряют работу из-за санкций, будут приглашать в строительство. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает «Интерфакс».

Теряющих работу россиян позовут на стройки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хуснуллин напомнил, что «страшный дефицит» строителей возник из-за пандемии — «порядка миллиона человек». Сейчас небольшой процент иностранных рабочих уезжают из-за роста курса доллара. А в других отраслях освобождаются рабочие руки из-за санкций.

«Поэтому мы будем их активно привлекать [в строительство]», — подчеркнул чиновник.

Ранее Минтруд сообщал, что российские работодатели «заявили к высвобождению» около 59 тысяч сотрудников, напоминает агентство.

Экономика,Марат Хуснуллин,Минтруд России,
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