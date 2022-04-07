В ЕС согласовали пятый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против России, он включает в себя полное эмбарго на импорт российского угля. Об этом сообщает BFM TV.
По данным телеканала, импорт российского угля в ЕС составляет 45% от общего объема.
Известно, что в пятый пакет санкций также вошли запрет на поставки оружия в РФ, на экспорт высокотехнологичных товаров, на заход судов под российским флагом в порты стран Евросоюза. Кроме того под санкционные меры попадут «олигархи, деятели российской пропаганды, сотрудники сил безопасности и военных», промышленные и технологические сектора, связанные с военной спецоперацией на Украине, и автотранспортные компании России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что послы стран-членов ЕС планируют согласовать введение эмбарго на импорт угля из РФ с середины августа 2022 года.