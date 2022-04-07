В ЕС согласовали пятый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против России, он включает в себя полное эмбарго на импорт российского угля. Об этом сообщает BFM TV.

Известно, что в пятый пакет санкций также вошли запрет на поставки оружия в РФ, на экспорт высокотехнологичных товаров, на заход судов под российским флагом в порты стран Евросоюза. Кроме того под санкционные меры попадут «олигархи, деятели российской пропаганды, сотрудники сил безопасности и военных», промышленные и технологические сектора, связанные с военной спецоперацией на Украине, и автотранспортные компании России и Белоруссии.