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32 минуты назад

В ЕС согласовали пятый пакет санкций против России

Елена Прошина

Послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против России, он включает в себя полное эмбарго на импорт российского угля. Об этом сообщает BFM TV.

В ЕС согласовали пятый пакет санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, импорт российского угля в ЕС составляет 45% от общего объема.

Известно, что в пятый пакет санкций также вошли запрет на поставки оружия в РФ, на экспорт высокотехнологичных товаров, на заход судов под российским флагом в порты стран Евросоюза. Кроме того под санкционные меры попадут «олигархи, деятели российской пропаганды, сотрудники сил безопасности и военных», промышленные и технологические сектора, связанные с военной спецоперацией на Украине, и автотранспортные компании России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что послы стран-членов ЕС планируют согласовать введение эмбарго на импорт угля из РФ с середины августа 2022 года.

Экономика,ЕС,
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