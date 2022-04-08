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1 час назад

Минфин США исключил из-под санкций против РФ телекоммуникационное и интернет-оборудование

ТАССиещё 9

Министерство финансов США исключило в четверг из-под введенных против России американским президентом Джо Байденом санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий. Об этом говорится в распространенной генеральной лицензии.

"Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для получения или передачи телекоммуникаций с участием Российской Федерации", и "экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом, из США или американскими лицами, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с общением через интернет, таким как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен, которые были запрещены положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России".

В документе оговаривается, что он не позволяет "открытие или ведение корреспондентского счета или транзакционных счетов для или от имени" подпавших под санкции российских финансовых институтов, а также "любое списание средств с находящегося на балансе американского финансового учреждения счета ЦБ, Фонда национального благосостояния или Министерства финансов РФ".

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Экономика,Видео,Джозеф Байден,Минфин России,Казначейство США,
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