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1 час назад

Власти Молдавии захотели избавиться от газовых «тисков» России

Деловая газета "Взгляд"

Молдавия, которая на 100% зависит от России в сфере энергетики, «больше не может находиться в тисках» Москвы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

В Молдавии решили избавиться от газовых «тисков» России
Фото: ТАССТАСС

Спыну признал, что цена на газ «на рынке высока, но если дойдет до того, что придется покупать газ и электроэнергию по рыночной цене – это будет цена независимости Молдавии».

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«Мы больше не можем находиться в тисках России, я надеюсь, что у нашего общества хватит зрелости, чтобы преодолеть эту ситуацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.

Вице-премьер сказал, что добиться этого будет очень тяжело, придется выделять дополнительные средства из государственного бюджета, чтобы правительство могло дать компенсации населению. Он не исключил, что придется отказаться от каких-то вещей. Однако Спыну считает, что время для подобных решений пришло, так как, по его словам, Молдавия единственная в регионе на 100% зависит от России в сфере энергетики.

Тендер на проведение аудита задолженности «Молдовагаза», о котором страна договорилась с Газпромом, провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, сказал Спыну. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство запросило Газпром об отсрочке.

Спыну при этом заверил, что у Молдавии «нет риска» с 1 мая остаться без газа, даже если Газпром «решит разорвать контракт». Он заявил, что у Молдавии «есть возможность закупить газ», власти «ищут самый дешевый вариант для закупки». Спыну «отправил несколько запросов, чтобы понимать, что будет делать Газпром – разорвет контракт или нет».

«К сожалению, мы не получили ответа, поэтому готовим план «б», – сказал он, добавив, что есть много компаний, которые уже работали с Молдавией, когда стране пришлось закупать газ в октябре.

Это позволяет вице-премьеру верить, что республика преодолеет кризис.

Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.

Экономика,Андрей Спыну,Газпром,
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