Обнаружено убежище для яхт попавших под санкции россиян

Яхты российских бизнесменов, попавших под санкции западных стран, скрывают на Мальдивах. Об этом узнало агентство Reuters от источников.

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По их данным, на Мальдивах обнаружены шесть связанных с россиянами судов. Среди них, например, суперъяхта бывшего бенефициара угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко Motor Yacht A, отключенная от системы определения местоположения, как только бизнесмен оказался в санкционном списке.

Как заявил генеральный прокурор Мальдив Хуссейн Шамим, властям не так просто конфисковать яхты, если их владельцы не нарушали местные законы.

В марте финансовая гвардия Италии арестовала яхту стоимостью 530 миллионов евро, относящуюся к активам находящегося под санкциями российского миллиардера Андрея Мельниченко. Она находилась на стоянке в порту Триеста и считается крупнейшим мотосейлером в мире.