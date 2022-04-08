Обнаружено убежище для яхт попавших под санкции россиян

Яхты российских бизнесменов, попавших под санкции западных стран, скрывают на Мальдивах. Об этом узнало агентство Reuters от источников.
По их данным, на Мальдивах обнаружены шесть связанных с россиянами судов. Среди них, например, суперъяхта бывшего бенефициара угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко Motor Yacht A, отключенная от системы определения местоположения, как только бизнесмен оказался в санкционном списке.
Как заявил генеральный прокурор Мальдив Хуссейн Шамим, властям не так просто конфисковать яхты, если их владельцы не нарушали местные законы.
В марте финансовая гвардия Италии арестовала яхту стоимостью 530 миллионов евро, относящуюся к активам находящегося под санкциями российского миллиардера Андрея Мельниченко. Она находилась на стоянке в порту Триеста и считается крупнейшим мотосейлером в мире.
Кроме того, в Испании расположены одни из крупнейших портов в Европе, которые используют владельцы больших яхт, плавающих в Средиземном море. Испанское правительство ранее конфисковало там еще одну яхту Андрея Мельниченко, а также генерального директора компании «Рособоронэкспорт» Алексея Михеева и генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.