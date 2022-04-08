Расчеты европейских компаний за российский газ в рублях будут восприняты как обход антироссийских санкций. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Швеции, передает РИА Новости.

Кроме того, по ее словам, такие расчеты будут представлять для них высокий риск.

«Тема, которую мы в настоящий момент обсуждаем с государствами-членами ЕС, - это требование (президента России Владимира) Путина платить в рублях (за поставки газа – ред.). Мы провели детальный юридический анализ принятого указа, полагаем, что предложение по обмену (валюты) будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова принять условия России об оплате российского газа в национальной валюте РФ. Он подчеркнул, что у Будапешта «нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях». По словам Орбана, «если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях».

В последний день марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Накануне, 7 апреля, вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что зарубежные партнеры начнут оплачивать российский газ рублями. Он подчеркнул, что