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49 минут назад

На Украине национализируют всю российскую собственность

Lenta.ru

Украина национализирует все российское имущество на своей территории, чтобы компенсировать убытки от разрушений на фоне боевых действий. Об этом объявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, сообщает РИА Новости.

На Украине национализируют всю российскую собственность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, украинские парламент и правительство уже ввели соответствующие изменения в законодательство. Сам процесс изъятия собственности уже начался, и власти рассчитывают компенсировать таким образом хотя бы часть затрат.

«Есть второй блок — финансовые активы и замороженные средства РФ в мире. По разным оценкам, эта сумма колеблется от 300 до 500 миллиардов долларов по состоянию на сегодня. Естественно, Украина рассчитывает на эти деньги, как [на] компенсацию ущерба», — указал Шмыгаль.

Ранее стало известно, что правительство Украины разрешило членам добровольческих формирований Сил территориальной обороны использовать ракетные системы и артиллерийские установки. Ранее им дозволялось пользоваться лишь стрелковым оружием.

Экономика,Денис Шмыгаль,Правительство Украины,
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