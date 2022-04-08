На Украине национализируют всю российскую собственность

«Есть второй блок — финансовые активы и замороженные средства РФ в мире. По разным оценкам, эта сумма колеблется от 300 до 500 миллиардов долларов по состоянию на сегодня. Естественно, Украина рассчитывает на эти деньги, как [на] компенсацию ущерба», — указал Шмыгаль.