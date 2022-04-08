Совет ЕС принял пятый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Так, было решено запретить заходы российских судов в свои порты. Также согласовано эмбарго на поставки российского угля, действие которого вступит в силу в конце лета, передает ТАСС.

Кроме того, Евросоюз решил запретить перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. В саму Россию будет запрещено ввозить квантовые компьютеры, полупроводники, авиатопливо, древесину, цемент, удобрения, морепродукты и алкоголь.