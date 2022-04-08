Совет ЕС принял пятый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Так, было решено запретить заходы российских судов в свои порты. Также согласовано эмбарго на поставки российского угля, действие которого вступит в силу в конце лета, передает ТАСС.
Кроме того, Евросоюз решил запретить перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. В саму Россию будет запрещено ввозить квантовые компьютеры, полупроводники, авиатопливо, древесину, цемент, удобрения, морепродукты и алкоголь.
Ранее эксперты, опрошенные АБН, сообщили, что закрытие торговых портов стран Евросоюза для российских судов может повлечь за собой нарушение поставок товаров в магазины. Данная ситуация повлияет на цены и может лишить россиян ряда привычных продуктов, указало агентство. По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, не так много перевозчиков пользуются российскими судами. По большей части они ходят под флагами других стран, указал он.