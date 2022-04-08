Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
57 минут назад

ЕС согласовал эмбарго на поставки угля из РФ и закрыл порты для российских судов

Лера Букина

Совет ЕС принял пятый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Так, было решено запретить заходы российских судов в свои порты. Также согласовано эмбарго на поставки российского угля, действие которого вступит в силу в конце лета, передает ТАСС.

Кроме того, Евросоюз решил запретить перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. В саму Россию будет запрещено ввозить квантовые компьютеры, полупроводники, авиатопливо, древесину, цемент, удобрения, морепродукты и алкоголь.

Ранее эксперты, опрошенные АБН, сообщили, что закрытие торговых портов стран Евросоюза для российских судов может повлечь за собой нарушение поставок товаров в магазины. Данная ситуация повлияет на цены и может лишить россиян ряда привычных продуктов, указало агентство. По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, не так много перевозчиков пользуются российскими судами. По большей части они ходят под флагами других стран, указал он.

Экономика,Видео,Андрей Карпов,Совет Европы,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители