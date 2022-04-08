Мировые цены на еду подскочили до исторического рекорда

В марте 2022 года мировые цены на базовое продовольствие выросли сразу на 12,6% и достигли самого высокого уровня как минимум с 1990 года, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Подорожали все виды продовольствия, а цены на растительные масла достигли рекордного уровня.

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За март растительные масла подскочили в цене на 23,2%, что было обусловлено повышением цен на подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое масла. Подсолнечное масло выросло в цене из-за сокращения поставок на фоне продолжающегося конфликта в Черноморском регионе, поясняют в ФАО. В результате спрос сместился в сторону пальмового, соевого и рапсового масла, что вызвало рост цен на них. Кроме того, росту цен на пальмовое масло способствовало дальнейшее сокращение предложения со стороны ведущих стран-производителей. На котировки соевого масла повлияли опасения относительно сокращения экспортного предложения в Южной Америке. Также рост мировых цен на растительные масла был обусловлен нестабильностью и повышением котировок сырой нефти.

Зерно подорожало на 17,1% - сейчас цены на максимуме с 1990 года. Такой стремительный рост также объясняется перебоями в поставках из Украины и в меньшей степени из России.

"Ожидаемая приостановка экспорта из Черноморского региона негативно отразилась на и без того ограниченном мировом предложении пшеницы", - говорится в сообщении ФАО.

Мировые цены на пшеницу в марте выросли сразу на 19,7%. Этому также способствовали опасения относительно состояния посевов в США. Мировые цены на фуражные зерновые выросли на 20,4%: исторического максимума достигли котировки кукурузы, ячменя и сорго. Мировые цены на кукурузу выросли на 19,1% из-за значительного сокращения экспорта кукурузы из Украины, которая является одним из крупнейших экспортеров, а также повышения стоимости энергоносителей и производственных ресурсов. Высокие цены на кукурузу повлекли рост цен на другие фуражные зерновые. Так, ячмень подорожал на 27,1% из-за неопределенности с поставками на фоне и без того ограниченного предложения. Только цены на рис остались практически на том же уровне - сейчас они на 10% ниже, чем в марте прошлого года.

Сахар вырос в цене на 6,7%. Это объясняется главным образом резким ростом мировых цен на сырую нефть. В связи с этим ожидается, что в новом сезоне в Бразилии увеличатся объемы использования сахарного тростника для производства этанола. Повышению мировых цен на сахар также способствовало дальнейшее укрепление бразильского реала по отношению к доллару США. Замедлению роста цен на сахар способствовали благоприятные прогнозы производства в Индии, которая является одним из ведущих экспортеров сахара.

Цены на мясо выросли за месяц на 4,8%. При этом в марте был зафиксирован самый стремительный с 1995 года месячный рост котировок свинины, который объясняется сокращением поголовья в Западной Европе и резким увеличением внутреннего спроса в преддверии Пасхи. Мировые цены на мясо птицы повысились из-за сокращения предложения со стороны ведущих стран-экспортеров в связи со вспышками птичьего гриппа, а также приостановкой экспорта из Украины. Цены на говядину также выросли: численность поголовья в некоторых ключевых регионах производства оставалась на низком уровне при сохранении стабильного спроса.