Мировые цены на еду подскочили до исторического рекорда

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) заявила об историческом росте цен на продовольствие и связала это с продолжающейся спецоперацией на Украине.

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«Среднее значение индекса цен FAO на продовольствие в марте составило 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда оно уже достигло самого высокого уровня с момента создания индекса в 1990 году», — сообщается в пресс-релизе организации. Его цитирует РИА Новости.

«Военная активность в Черноморском регионе спровоцировала ряд потрясений на основных рынках зерновых культур и растительных масел. На долю РФ и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы», — поясняется в тексте. Аналитики организации также отмечают, что индекс цен на растительное масло вырос на рекордные 23,2% из-за затруднения поставок с Украины.

Исторического максимума достигло и среднее значение индекса цен на мясо, которое в марте увеличилось на 4,8% из-за резкого роста цен на свинину, «обусловленного дефицитом убойных свиней в Западной Европе». Международные цены на мясо птицы также выросли в связи с сокращением поставок из ведущих стран-экспортеров вследствие вспышек гриппа птиц.