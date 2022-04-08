"Еврокомиссия создала целевую группу по аресту и заморозке российских активов, которая сегодня проведет встречу с представителями США и Украины, - заявил он. - У нас уже есть результаты. В ЕС заморожены активы на €30 млрд, включая вертолеты, яхты, недвижимость".