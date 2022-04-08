Евросоюз уже заморозил активы российских граждан на сумму в €30 млрд, включая вертолеты, яхты и дома, о заморозке активов перед Еврокомиссией "отчиталась половина стран ЕС". Об этом сообщил в пятницу представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.
"Еврокомиссия создала целевую группу по аресту и заморозке российских активов, которая сегодня проведет встречу с представителями США и Украины, - заявил он. - У нас уже есть результаты. В ЕС заморожены активы на €30 млрд, включая вертолеты, яхты, недвижимость".
Он подчеркнул, что эта работа будет продолжаться и наращиваться.
Решение создать такую группу Еврокомиссия приняла в середине марта с целью "более эффективного применения санкций против России".