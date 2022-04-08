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1 час назад

ЕС заморозил активы граждан РФ на €30 млрд, включая вертолеты, яхты и дома

ТАСС

Евросоюз уже заморозил активы российских граждан на сумму в €30 млрд, включая вертолеты, яхты и дома, о заморозке активов перед Еврокомиссией "отчиталась половина стран ЕС". Об этом сообщил в пятницу представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия создала целевую группу по аресту и заморозке российских активов, которая сегодня проведет встречу с представителями США и Украины, - заявил он. - У нас уже есть результаты. В ЕС заморожены активы на €30 млрд, включая вертолеты, яхты, недвижимость".

Он подчеркнул, что эта работа будет продолжаться и наращиваться.

Европа нашла способ покупать российский газ в обход санкций

Решение создать такую группу Еврокомиссия приняла в середине марта с целью "более эффективного применения санкций против России".

Экономика,Видео,Еврокомиссия,ЕС,
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