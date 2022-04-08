Эксперт рассказал о вероятности повторения НЭПа в России

«Этот капитал — не то, что можно легко заменить и настроить под свои нужды. И именно это препятствие характерно для работы с иностранными компаниями, ведь это они приносили в страну технологии, ранее нам неизвестные, и капитал. Когда он уходит, заставить его работать на российскую экономику невозможно, ведь он зависим и от знаний и компетенций, у нас отсутствующих, — подытожил Надоршин.