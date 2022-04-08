Эксперт рассказал о вероятности повторения НЭПа в России

Россия не сможет организовать современный аналог Новой экономической политики (НЭП) 1920-х годов в связи с тем, что для этого нет экономического пространства. НЭП создавали на развалинах старой экономики, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, экс-советник министра экономического развития Российской Федерации Евгений Надоршин.
«Когда сменилась власть, большая часть представителей экономической элиты, которая поддерживала предыдущий политический режим, предпочла покинуть страну. В результате осталось много бесхозной собственности: заводов, фабрик, поместий, угодий, торговых домов. Люди, которым не было места в новом мире, естественно, уезжали ни с чем, вынужденные оставить большую часть своих активов в стране. И все это нужно было как-то запустить в работу, по большому счету, так же, как и имущество иностранных компаний сейчас», - подчеркнул эксперт.
В те времена, как указал экономист, нечего было терять, и это - одна из ключевых особенностей НЭПА. В стране остался огромный массив из разрушенных экономических отношений, неработающих царских активов, заводов, фабрик собственников, которые вынуждены были уехать из страны. Именно частным предпринимателям удалось создать что-то новое на руинах старой экономики, указал Надоршин.
Сейчас ситуация выглядит иначе, подчеркнул он. Повторяется лишь уход крупного бизнеса с рынка, однако заменить его работой малого и среднего предпринимательства не представляется возможным.
«Все дело в технологиях. Крупный иностранный бизнес был держателем технологий, развить которые силами малого и среднего бизнеса просто невозможно. Разве он способен разработать сложный высокотехнологичный станок с нуля? А работать на нем? Создать новую технологию? И это только часть проблем», - заявил Надоршин
Еще один аспект, который указывает на отсутствие возможности создать новый НЭП, — соотношение труда и капитала, где приоритет капитала увеличивается с каждым новым витком развития технологий, отметил экономист.
В настоящее время капитал представляет собой сочетание программы и оборудования, подчеркнул он.
«Этот капитал — не то, что можно легко заменить и настроить под свои нужды. И именно это препятствие характерно для работы с иностранными компаниями, ведь это они приносили в страну технологии, ранее нам неизвестные, и капитал. Когда он уходит, заставить его работать на российскую экономику невозможно, ведь он зависим и от знаний и компетенций, у нас отсутствующих, — подытожил Надоршин.