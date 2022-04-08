В Кремле отреагировали на отказ Европы от российского угля

Россия намерена переориентировать поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя решение ЕС по данному вопросу, передает РИА Новости.
«Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром, потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе... будут переориентироваться на альтернативные рынки», - отметил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. В частности, альянс заявил, что с августа введет запрет на закупку и импорт угля и других твердых ископаемых видов топлива, если они происходят или экспортируются из России.
Эксперты, опрошенные Financial Times, заявили, что российские поставщики угля могут столкнуться со сложностями при переориентации экспорта на азиатские рынки. Так, по их мнению, страна может потерять часть экспорта из-за логистических трудностей. Россия уже некоторое время перенаправляла часть поставок на азиатские рынки. Так, на восток ушло более половины экспорта угля в прошлом году. На Европу пришлось около 48 миллионов тонн из примерно 190 миллионов.