В Кремле отреагировали на отказ Европы от российского угля

Россия намерена переориентировать поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя решение ЕС по данному вопросу, передает РИА Новости.

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«Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром, потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе... будут переориентироваться на альтернативные рынки», - отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. В частности, альянс заявил, что с августа введет запрет на закупку и импорт угля и других твердых ископаемых видов топлива, если они происходят или экспортируются из России.