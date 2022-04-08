Набиуллина впервые попала в санкционный список

Австралия объявила рестрикции всего против 67 россиян

Эльвира Набиуллина впервые попала под санкции. Председателя ЦБ включили в дополнительный санкционный список Австралии, сообщает агентство ПРАЙМ .

Всего правительство этой страны ввело рестрикции из-за событий на Украине против 67 человек.