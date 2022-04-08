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2 часа назад

Набиуллина впервые попала в санкционный список

BFM.RU

Австралия объявила рестрикции всего против 67 россиян

Набиуллина впервые попала в санкционный список
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эльвира Набиуллина впервые попала под санкции. Председателя ЦБ включили в дополнительный санкционный список Австралии, сообщает агентство ПРАЙМ.

Всего правительство этой страны ввело рестрикции из-за событий на Украине против 67 человек.

В частности, в списке глава Минфина Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игорь Костюков, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, руководитель РСПП Александр Шохин и другие.

Под австралийские санкции попали также глава «Росатома» Алексей Лихачев, президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов и председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов.

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