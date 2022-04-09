Евросоюзу предрекли обеднение из-за запрета на российскую нефть

Возможное нефтяное эмбарго в отношении России может привести к негативным последствиям для Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El País.

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По мнению дипломатического источника издания, эмбарго может вызвать эффект бумеранга на мировом рынке нефти. Москва направит нефть в другие регионы, например Индию, по более высокой цене. ЕС в таком случае придется импортировать сырье из новых стран и платить больше.

В итоге это приведет к обеднению ЕС и обогащению России.

Газета пишет, что Брюссель не знает, какой может быть реакция РФ на нефтяное эмбарго. Еврочиновники боятся, что Москва в ответ перекроет поставки газа, обеспечивающие 40% импорта в ЕС. В Брюсселе также недовольны тем, что страны Евросоюза теряют единство по вопросу антироссийских санкций.

Сейчас в Евросоюзе рассматривают различные варианты, связанные с новыми рестрикциями в отношении Москвы.

Это частичное нефтяное эмбарго, установление пошлин на российское топливо или создание траста для зачисления сумм, предназначенных РФ для оплаты за нефть, на специальный счет. К нему у России не будет доступа до прекращения спецоперации на Украине.

Также важным фактором может стать заключение ядерного соглашения с Ираном. В случае успеха ЕС хочет заменить российское топливо иранским.