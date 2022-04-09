Евросоюзу предрекли обеднение из-за запрета на российскую нефть

Возможное нефтяное эмбарго в отношении России может привести к негативным последствиям для Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El País.
По мнению дипломатического источника издания, эмбарго может вызвать эффект бумеранга на мировом рынке нефти. Москва направит нефть в другие регионы, например Индию, по более высокой цене. ЕС в таком случае придется импортировать сырье из новых стран и платить больше.
В итоге это приведет к обеднению ЕС и обогащению России.
Газета пишет, что Брюссель не знает, какой может быть реакция РФ на нефтяное эмбарго. Еврочиновники боятся, что Москва в ответ перекроет поставки газа, обеспечивающие 40% импорта в ЕС. В Брюсселе также недовольны тем, что страны Евросоюза теряют единство по вопросу антироссийских санкций.
Сейчас в Евросоюзе рассматривают различные варианты, связанные с новыми рестрикциями в отношении Москвы.
Это частичное нефтяное эмбарго, установление пошлин на российское топливо или создание траста для зачисления сумм, предназначенных РФ для оплаты за нефть, на специальный счет. К нему у России не будет доступа до прекращения спецоперации на Украине.
Также важным фактором может стать заключение ядерного соглашения с Ираном. В случае успеха ЕС хочет заменить российское топливо иранским.
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