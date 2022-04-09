Экономист рассказал о провоцируемом США кризисе в ЕC

Известный российский экономист и политолог Михаил Хазин заявил, что США и Великобритания сознательно провоцируют кризис в Европейском союзе. Об этом пишет издание «Лента.ру».

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Михаил Хазин рассказал, что Вашингтон и Лондон подталкивают европейских политиков к введению экономически не выгодных для стран ЕС санкций. Они рассчитывают на то, что экономические проблемы приведут к существенному оттоку денежных средств из Европы в США.

Кроме того, по его мнению, США за счет уничтожения европейской экономики надеется оттянуть время кризиса в стране до очередных выборов.

«Не забудем, уже три миллиона сбежало "защитников вольной Украины", 1,5 миллиона — только в Польшу. Польша уже воет, уже Германия начала выть. Я думаю, что еще миллиона два с половиной сбежит. Ну, скатертью дорога. Они выбрали свободу», - отметил аналитик.

Он полагает, что в настоящее время России следует перестроить экономику, обеспечить приток новых инвестиций.