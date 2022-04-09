В Китае указали на беспомощность санкций Запада перед Россией

Укрепление курса рубля после введения западных санкций доказало, что Россию невозможно оторвать от глобальной экономической системы. Так считает колумнист газеты Global Times Бредли Бланкеншип.

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«Президент США Джо Байден заявил 26 марта в Варшаве, что «российский рубль превратился в руины» благодаря санкциям, введенным Западом. Сегодня это утверждение столкнулось с суровой реальностью: рубль почти полностью восстановился после своих потерь в начале российской специальной военной операции» на Украине», - написал Бланкеншип.

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По его словам, Запад присоединился к борьбе против России в экономической и медийной сферах.

«Именно здесь ведутся современные войны, и на этом новом, современном поле боя Запад обнаружил, что переоценил свои возможности», - сделал вывод Бланкеншип.

По его словам, санкции должны были нанести удар по российской экономике и потрясти российских граждан, «спровоцировать возмущение против российского государства и заставить Москву изменить курс». Многие западные компании действительно ушли из России, а западные предметы роскоши больше недоступны. Однако гиперинфляции, на которую надеялись США и их союзники, не происходит.

Публицист отметил, что Европа по-прежнему зависит от российского сжиженного природного газа (СПГ), и, хотя некоторые страны-члены ЕС отказываются от российской нефти, полная замена сейчас невозможна.

При этом такие страны, как Индия, теперь покупают российскую нефть со скидкой. Индийская нефтяная корпорация недавно купила три миллиона баррелей российской сырой нефти.

Кроме того, только несколько десятков стран присоединились к экономическим санкциям в отношении РФ. Почти все они расположены в Европе и Северной Америке.

Большинство государств мира считает «разрыв связей с Россией противоречащим их интересам». Азия и Африка зависят от российского топлива и пшеницы. Разрыв этой связи чреват продовольственной гиперинфляцией и голодом.

«Это глобализация в действии — и да, она работает... Деглобализация оказалась невозможной. Это постоянная черта мировой экономики», - заключает эксперт.