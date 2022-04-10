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1 час назад

Аналитик спрогнозировал курс рубля на неделю

Lenta.ru

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин предупредил о возможном ослаблении рубля до экономически более оправданных уровней на следующей неделе. Об этом пишет агентство «Прайм».

Аналитик спрогнозировал курс рубля на неделю
Фото: ReutersReuters

Аналитик пояснил, что в последние недели укрепление рубля было чрезмерным, поскольку в результате реализации валютных ограничений с рынка исчезло много крупных участников, в основном покупателей иностранной валюты. В то же время экспортеры обязаны продавать 80 процентов валютной выручки, добавил Бабин. Все это, по его словам, привело к сильному рыночному дисбалансу и активному укреплению российской валюты.

Однако после смягчения валютных ограничений, о котором объявил Центробанк (ЦБ) 8 апреля, курс рубля возвратится «к более справедливым уровням», предупредил эксперт. По его прогнозу, в текущих условиях сильного санкционного давления и экономической неопределенности курсовое значение находится «в районе 90-100 рублей за доллар».

Ранее Центробанк России сообщил, что с 11 апреля отменит обязательную комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютой.

Экономика,Прогноз эксперта,Дмитрий Бабин,Банк России,
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