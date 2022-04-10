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2 часа назад

В Германии обозначили минимальный срок зависимости от российского газа

Lenta.ruиещё 5

Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года. Такой срок обозначил директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, пишет Handelsblatt.

В Германии назвали срок зависимости от российского газа
Фото: ТАССТАСС

По его словам, ФРГ не сможет долго поддерживать зависящие от поставок газа отрасли при помощи дотаций, а эмбарго на покупку голубого топлива у Москвы приведет к остановке нескольких секторов экономики.

«Сомнительно, что от ядра немецкой промышленности что-то останется после месячной остановки производства: производители стекла, сталелитейная промышленность, химическая промышленность, а также значительная часть автомобильной промышленности вряд ли смогут компенсировать сбои — им пришлось бы заморозить производство или даже полностью остановить его», — объяснил эксперт.

К тому же, добавил он, лишь треть поставок газа из России можно будет заменить сжиженным газом из других стран в краткосрочной перспективе.

Ранее премьер Баварии Маркус Зедер допустил массовую безработицу в Германии в случае резкого отказа от газа из РФ. Он предупредил, что зависимость от российских углеводородов следует преодолевать постепенно, иначе Германию ждут негативные последствия.

«Я разделяю мнение федерального правительства о том, что в краткосрочной перспективе мы можем обойтись без нефти и угля из России. С газом намного сложнее. Мы должны учитывать последствия для большинства населения», — пояснил он.

Премьер отметил, что помимо безработицы, страна также столкнется с социальным спадом и демократическими потрясениями, если резко и полностью запретить импорт энергоносителей.

Экономика,Экономика России,Маркус Зедер,
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