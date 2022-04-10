Французский экономист предрек конец эры «нефтедоллара»

Попытки США изолировать Россию могут привести к падению доллара в пользу рубля и юаня, сообщает РИА Новости со ссылкой на французского политолога и экономиста Александра дель Валля.
«Она [антироссийская политика] рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», — сообщил он.
Как предположил эксперт, в ближайшем будущем самому понятию «нефтедоллар» придет конец. Отмечается, что курс рубля восстановится в том случае, если европейские страны продолжат покупать российский газ.
Экономист также считает, что для устойчивости российской национальной валюты нужно поддерживать торговые отношения с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими странами и Африкой. Он отметил, что «попытка изолировать РФ ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира».
При этом аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов считает, что страны, чья роль в экономике мира меньше, чем у США, вряд ли смогут в ближайшее время лишить доллар статуса главной мировой валюты, так как его позиции пока довольно прочные.