Французский экономист предрек конец эры «нефтедоллара»

Попытки США изолировать Россию могут привести к падению доллара в пользу рубля и юаня, сообщает РИА Новости со ссылкой на французского политолога и экономиста Александра дель Валля.

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«Она [антироссийская политика] рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», — сообщил он.

Как предположил эксперт, в ближайшем будущем самому понятию «нефтедоллар» придет конец. Отмечается, что курс рубля восстановится в том случае, если европейские страны продолжат покупать российский газ.

Экономист также считает, что для устойчивости российской национальной валюты нужно поддерживать торговые отношения с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими странами и Африкой. Он отметил, что «попытка изолировать РФ ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира».