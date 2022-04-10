Экономист перечислил подешевеющие в ближайшее время товары

«Постепенно приходят в норму цены на продукты, но здесь больше заслуга ФАС, поскольку цены на те продукты, которые производятся в России и из российского сырья, не могли подорожать в два-три раза без определенных намеков на картельный сговор и искусственное создание ажиотажа», – сказал он.

В разговоре с агентством «Прайм» Переславский пояснил, что с нормализацией обстановки в России и в соответствии с актуальным курсом рубля к мировым валютам, продавцы скорректируют цены на товары.

По его словам, в первую очередь, следует ожидать снижение цен на технику на 20-30 процентов. Должна стать доступнее и мебель, здесь скорректирует цену еще спрос-предложение при отсутствии иностранных крупных сетевых компаний. Также будут снижаться цены на недвижимость и автомобили. Такие товары обычно приобретаются в кредит, а по установившимся ставкам их попросту не будут брать, считает эксперт.