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1 час назад

Экономист перечислил подешевеющие в ближайшее время товары

РИА "ФедералПресс"

Стабилизация рубля к доллару повлечет за собой снижение цен на целый ряд товаров, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Экономист перечислил подешевеющие в ближайшее время товары
Фото: ТАССТАСС

«Постепенно приходят в норму цены на продукты, но здесь больше заслуга ФАС, поскольку цены на те продукты, которые производятся в России и из российского сырья, не могли подорожать в два-три раза без определенных намеков на картельный сговор и искусственное создание ажиотажа», – сказал он.

В разговоре с агентством «Прайм» Переславский пояснил, что с нормализацией обстановки в России и в соответствии с актуальным курсом рубля к мировым валютам, продавцы скорректируют цены на товары.

По его словам, в первую очередь, следует ожидать снижение цен на технику на 20-30 процентов. Должна стать доступнее и мебель, здесь скорректирует цену еще спрос-предложение при отсутствии иностранных крупных сетевых компаний. Также будут снижаться цены на недвижимость и автомобили. Такие товары обычно приобретаются в кредит, а по установившимся ставкам их попросту не будут брать, считает эксперт.

Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянам перечислили товары и услуги, которые рискуют стать дефицитными.

Экономика,
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