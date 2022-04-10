Эксперт: Европе придется покупать дорогую нефть у арабских стран

Доля нефти из России в топливно-энергетическом балансе западных стран будет сокращаться и замещаться более дорогой нефтью из стран Ближнего Востока, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главного директора по энергетическому направлению российского института энергетики и финансов Алексея Громова.

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По его словам, арабские страны не будут делать скидку.

«Российская нефть ввиду своих свойств – дефицитный товар, и потоки этого товара уходят из Запада на восток. Отказ Европы от российских ресурсов рвет экономические связи, ослабляет ее и усиливает позиции Востока», — считает эксперт.

Российская нефть по своим свойствам может заменить саудовскую, и ее можно поставлять в Китай, но по гораздо более низким ценам, чем та, по которой Китай покупает нефть у арабских стран.

«Для тех объемов, которые закупает Китай, скидка на российскую нефть в размере 10-15% - это огромная экономия, возможность для дополнительного роста и создания резерва на случай кризиса», - сказал Громов.