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1 час назад

Вучич поблагодарил Европу за исключение Сербии из санкций по нефти

Илья Родин

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил руководителей Европейского союза за исключение страны из ограничений на поставки нефти, а пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - за понимание причин того, почему Белград проголосовал за приостановку участия РФ в совете ООН по правам человека. Об этом пишет РИА «Новости».

Вучич одновременно поблагодарил Европу и Пескова
Фото: ТАССТАСС

«Вы спрашиваете меня, как реагирую на то, что господин Песков был корректен. А вы назовите мне страну в Европе, которая не ввела санкции к России. И даже не так. Назовите страну в Европе, чьи самолеты уже 45 дней только из этой страны летают в Москву и Санкт-Петербург. Одной малой страны и уничтоженной ранее авиакомпании одного гордого народа. Какая это страна? Наша», - отметил сербский политик.

Он подчеркнул, что основной его задачей является защита Сербии, и ради ее выполнения он готов терпеть оскорбления и упреки.

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«Хочу смотреть, как строятся фабрики, как живет эта страна, в то же время показать нашу мораль и показать, что не поворачиваемся спиной к друзьям в первой же трудной ситуации. Если думаете, что я должен участвовать в этом и радоваться санкциям в отношении Сербии, то я не могу», - сказал Вучич.

В своей речи он произнес слова благодарности европейским политикам, которые «после большой борьбы в Брюсселе дали возможность [сербам] быть исключенными из санкций и использовать Адриатический нефтепровод (JANAF)».

Экономика,Александр Вучич,Дмитрий Песков,ООН,ЕС,
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