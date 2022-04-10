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59 минут назад

Экономист назвал пять факторов укрепления рубля

Майк Габриелян

Известный экономист Александр дель Валь спрогнозировал, что рубль станет сильной мировой валютой и объяснил это пятью секретами российской экономики. Об этом сообщает газета Valeurs actuelles (перевод «Иносми»).

Первым фактором, способствующим укреплению нацвалюты, Дель Валль считает готовность европейских стран покупать российский газ за рубли. Об этом уже заявили Венгрия, Словакия и Австрия. Другие страны Европы, сильно зависящие от российского топлива, открыли счета в «Газпромбанке» и перевели туда валюту.

Вторым фактором являются устойчивые торговые отношения России с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами.

Кроме того, рублю помогла политика ЦБ, поднявшего ключевую ставку до 20% и убедившего россиян в надежности нацвалюты.

Эффективным оказалось также требование к российским экспортерам об обмене 80% валютной выручки на рубли и временная остановка торгов на Мосбирже с запретом продажи иностранных ценных бумаг.

Текущий курс рубля сочли невыгодным для бюджета

Дель Валль полагает, что попытка изолировать Россию приведет к прекращению доминирования Запада и доллара. Однако он считает, что для рубля есть и угрозы. Например, некоторые страны Европы могут отказаться платить за газ в рублях даже в ущерб себе, если на них надавит Вашингтон.

Ранее аналитики назвали реальный апрельский курс рубля к доллару.

Газпромбанк,Московская биржа,
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