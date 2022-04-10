Датские семьи начнут переводить на альтернативу газу

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о планах правительства начать перевод датских семей на альтернативные источники энергии взамен газу. Ее слова в интервью газете Berlingske приводит ТАСС.

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«Мы переведем их на центральное теплоснабжение или индивидуальные тепловые насосы, там, где это имеет смысл. Мы обеспечим отказ датчан от природного газа», — отметила Фредериксен.

По ее словам, в обозримом будущем Копенгаген рассчитывает перевести на альтернативу газа около 400 тысяч домохозяйств. Официальное обнародование инициативы ожидается в конце апреля.

«Все это ради климата и безопасности, но также и ради каждого отдельного потребителя. А самое главное — ради мира и свободы в Европе», — сказала Фредериксен.