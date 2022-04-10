Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Датские семьи начнут переводить на альтернативу газу

Lenta.ruиещё 2

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о планах правительства начать перевод датских семей на альтернативные источники энергии взамен газу. Ее слова в интервью газете Berlingske приводит ТАСС.

Датские семьи начнут переводить на альтернативу газу
Фото: ReutersReuters

«Мы переведем их на центральное теплоснабжение или индивидуальные тепловые насосы, там, где это имеет смысл. Мы обеспечим отказ датчан от природного газа», — отметила Фредериксен.

По ее словам, в обозримом будущем Копенгаген рассчитывает перевести на альтернативу газа около 400 тысяч домохозяйств. Официальное обнародование инициативы ожидается в конце апреля.

«Все это ради климата и безопасности, но также и ради каждого отдельного потребителя. А самое главное — ради мира и свободы в Европе», — сказала Фредериксен.

В последнее время многие европейские страны объявляли о намерении сократить зависимость от российского газа или вовсе отказаться от его импорта в обозримом будущем, объясняя это спецоперацией на Украине, объявленной российским президентом Владимиром Путиным.

Экономика,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители