Резервный фонд правительства России увеличится

«Средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2021 году они были выделены, в частности, на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусом, в том числе закупку бесплатных лекарств», - поясняют в правительстве.