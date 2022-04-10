Резервный фонд правительства России увеличится на 273,4 млрд рублей. Об этом сообщает сайт кабмина.
«Распоряжения об этом подписаны. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций», - сказано в сообщении.
Основной источник увеличения резервного фонда – это дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в первом квартале 2022 года. Они составляют 271,6 млрд рублей.
Правительство может распоряжаться этими средствами, благодаря поправкам в закон об особенностях бюджетной системы РФ в 2022 году. Президент страны утвердил их в начале марта.
Данные полномочия позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике.
Резервный фонд Правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете.
«Средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2021 году они были выделены, в частности, на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусом, в том числе закупку бесплатных лекарств», - поясняют в правительстве.
Ранее МИД России анонсировал «ощутимые» санкции против США.