"Важное решение": Украина полностью прекратила торговлю с РФ

Правительство Украины юридически закрепило полное прекращение торговли с Россией. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает «Коммерсант».

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«Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, что произошло с 24 февраля»,— сказала Свириденко.

Она считает, что это решение ежегодно будет блокировать валютные поступления России на 6 млрд долларов. При этом официальные цифры Федеральной таможенной службы РФ, показывают, что экономика Украины также пострадает от разрыва торговли с Россией.

Так, по данным ФТС, в прошлом году объем экспорта из России на Украину составил 8,1 млрд долларов, импорт украинских товаров – 4,1 млрд.