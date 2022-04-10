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1 час назад

"Важное решение": Украина полностью прекратила торговлю с РФ

Майк Габриелян

Правительство Украины юридически закрепило полное прекращение торговли с Россией. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает «Коммерсант».

"Важное решение": Украина полностью прекратила торговлю с РФ
Фото: ReutersReuters

«Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, что произошло с 24 февраля»,— сказала Свириденко.

Она считает, что это решение ежегодно будет блокировать валютные поступления России на 6 млрд долларов. При этом официальные цифры Федеральной таможенной службы РФ, показывают, что экономика Украины также пострадает от разрыва торговли с Россией.

Так, по данным ФТС, в прошлом году объем экспорта из России на Украину составил 8,1 млрд долларов, импорт украинских товаров – 4,1 млрд.

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В целом объем российского экспорта оценивался в 500 млрд долларов, доля Украины в нем - менее 2%.

Экономика,Коммерсант,Правительство Украины,ЕС,
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