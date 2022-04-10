Силуанов рассказал, в какой валюте РФ платит по внешнему долгу

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия расплатится валютой по всем внешним долгам, невзирая на санкции. По его словам, наша страна является надежным заемщиком и выполняет все обязательства, сообщают «Известия».

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Силуанов подчеркнул, что Россия будет платить в той же валюте, в которой производила заимствования, - в долларах, хотя ситуацию усложнили заморозки валютных счетов и золотовалютных резервов.

По его словам, Запад стремится к тому, чтобы в мире услышали слово «дефолт» по отношению к России. Таким образом США и ЕС рассчитывают нанести удар по имиджу РФ как надежного заемщика, ограничить активность бизнеса и нанести ущерб государству.