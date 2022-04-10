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49 минут назад

Силуанов рассказал, в какой валюте РФ платит по внешнему долгу

Майк Габриелян

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия расплатится валютой по всем внешним долгам, невзирая на санкции. По его словам, наша страна является надежным заемщиком и выполняет все обязательства, сообщают «Известия».

Силуанов рассказал, в какой валюте РФ платит по внешнему долгу
Фото: ТАССТАСС

Силуанов подчеркнул, что Россия будет платить в той же валюте, в которой производила заимствования, - в долларах, хотя ситуацию усложнили заморозки валютных счетов и золотовалютных резервов.

По его словам, Запад стремится к тому, чтобы в мире услышали слово «дефолт» по отношению к России. Таким образом США и ЕС рассчитывают нанести удар по имиджу РФ как надежного заемщика, ограничить активность бизнеса и нанести ущерб государству.

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В конце марта Россия произвела в валюте выплаты по внешнему госдолгу, несмотря на санкции и заморозку резервов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основания для реального дефолта в России отсутствуют, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно.

Экономика,Антон Силуанов,Дмитрий Песков,ЕС,
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