Италия нашла замену российскому газу

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47 минут назад

Италия подписала с Алжиром соглашение об увеличении поставок газа в страну

RT на русскомиещё 3

Итальянская нефтегазовая группа Eni заключила с алжирской государственной компанией Sonatrach соглашение об увеличении поставок газа Риму. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.

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Фото: ТАССТАСС

«Наши правительства подписали соглашение о намерениях в сфере энергетики. Также Eni и Sonatrach заключили соглашение для увеличения поставок газа в Италию», — приводит его слова РИА Новости.

Драги также отметил, что власти Италии готовы сотрудничать с Алжиром с целью «развития возобновляемой энергии и зелёного водорода», а также для «ускорения экологического перехода» страны.

Ранее алжирская компания Sonatrach представила свои инициативы по увеличению поставок газа в Италию.

Как сообщил министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани, Италия и вся Европа плотно работают над диверсификацией источников, чтобы быстро заменить примерно 29 млрд кубометров российского газа.

Страны Балтии перестали получать газ из России

Экономика,Марио Драги,
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