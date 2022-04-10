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1 час назад

В Белом доме рассказали о сверхурочной работе по "отлучению" ЕС от газа из РФ

Елена Прошина

В Белом доме «сверхурочно работают» над тем, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

В Белом доме рассказали о сверхурочной работе по "отлучению" ЕС от газа из РФ
Фото: ReutersReuters

«Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы предпринимаем шаги, чтобы работать с ними, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти», - сказал Салливан.

По его словам, президент США Джо Байден поддерживает прямые контакты с европейскими лидерами по данной тематике.

Ранее в Госдуме прокомментировали инициативу временно прекратить поставки газа в ЕС.

Экономика,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Госдума,ЕС,
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