В Белом доме рассказали о сверхурочной работе по "отлучению" ЕС от газа из РФ

В Белом доме «сверхурочно работают» над тем, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.
«Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы предпринимаем шаги, чтобы работать с ними, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти», - сказал Салливан.
По его словам, президент США Джо Байден поддерживает прямые контакты с европейскими лидерами по данной тематике.
Ранее в Госдуме прокомментировали инициативу временно прекратить поставки газа в ЕС.