"Боль реальная". США спрогнозировали выход РФ из числа крупнейших экономик мира

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью ABC заявил, что Вашингтон рассчитывает на фатальное влияние западных санкций на Россию. По мнению американских властей, РФ к концу 2021 года должна выпасть из списка самых крупных мировых экономик. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы не должны недооценивать влияние санкций, которые уже были введены, включая двузначный удар по ВВП России в этом году и включая выпадение России из рядов крупнейших экономик мира к концу года. Так что боль реальная. Эффект реальный», - сообщил Салливан.
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил ранее, что Москва расплатится валютой по всем внешним долгам. Он заметил, что Россия является надежным заемщиком и в срок выполняет взятые на себя обязательства.
Он уточнил, что РФ будет производить выплаты в той же валюте, в которой и брала кредиты - в долларах, несмотря на то, что ситуацию существенно усложняют ограничительные меры со стороны западных стран.