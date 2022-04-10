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1 час назад

"Боль реальная". США спрогнозировали выход РФ из числа крупнейших экономик мира

Елена Прошина

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью ABC заявил, что Вашингтон рассчитывает на фатальное влияние западных санкций на Россию. По мнению американских властей, РФ к концу 2021 года должна выпасть из списка самых крупных мировых экономик. Об этом пишет РИА «Новости».

"Боль реальная". США спрогнозировали выход РФ из числа крупнейших экономик мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не должны недооценивать влияние санкций, которые уже были введены, включая двузначный удар по ВВП России в этом году и включая выпадение России из рядов крупнейших экономик мира к концу года. Так что боль реальная. Эффект реальный», - сообщил Салливан.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил ранее, что Москва расплатится валютой по всем внешним долгам. Он заметил, что Россия является надежным заемщиком и в срок выполняет взятые на себя обязательства.

Он уточнил, что РФ будет производить выплаты в той же валюте, в которой и брала кредиты - в долларах, несмотря на то, что ситуацию существенно усложняют ограничительные меры со стороны западных стран.

Экономика,Джейк Салливан,Антон Силуанов,
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