Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
29 минут назад

FT: между странами ЕС сохраняются разногласия по вопросу об эмбарго на нефть из России

Между странами Евросоюза сохраняются существенные разногласия по вопросу о введении эмбарго на поставки нефти и газа из России. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета Financial Times.

СМИ узнали о разногласиях между странами ЕС по эмбарго на нефть из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу он не включен в повестку дня предстоящей в понедельник встречи глав МИД ЕС и будет обсуждаться лишь на неформальном уровне. Как заявил собеседник издания, это связано с позицией ряда европейских стран, которые он отказался называть. По его словам, отказ от российской нефти является для ряда членов сообщества "сложным вопросом как в техническом, так и в политическом отношении".

Названы два преимущества нефти из России

Согласно оценкам издания, наибольшие сложности создает позиция Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан на этой неделе заявил, что Будапешт не поддержит санкции, которые могут коснуться импорта российских нефти и газа. При этом газета приводит слова неназванного немецкого чиновника, отметившего, что Берлин в теории мог бы присоединиться к эмбарго, но скорее всего лишь в конце 2022 года или начале 2023 года.

Около четверти импортируемой ЕС нефти поступает из России, однако отдельные страны сообщества значительно сильнее зависят от российских поставок.

Экономика,Виктор Орбан,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители