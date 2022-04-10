СМИ узнали о разногласиях между странами ЕС по эмбарго на нефть из РФ

Между странами Евросоюза сохраняются существенные разногласия по вопросу о введении эмбарго на поставки нефти и газа из России. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета Financial Times.

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Издание отмечает, что из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу он не включен в повестку дня предстоящей в понедельник встречи глав МИД ЕС и будет обсуждаться лишь на неформальном уровне. Как заявил собеседник издания, это связано с позицией ряда европейских стран, которые он отказался называть. По его словам, отказ от российской нефти является для ряда членов сообщества "сложным вопросом как в техническом, так и в политическом отношении".

Согласно оценкам издания, наибольшие сложности создает позиция Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан на этой неделе заявил, что Будапешт не поддержит санкции, которые могут коснуться импорта российских нефти и газа. При этом газета приводит слова неназванного немецкого чиновника, отметившего, что Берлин в теории мог бы присоединиться к эмбарго, но скорее всего лишь в конце 2022 года или начале 2023 года.