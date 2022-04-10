Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП РФ и Украины

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует сокращение ВВП России в 2022 году в условиях санкций на 11,2%, а Украины - на 45,1% в зависимости от продолжительности конфликта на территории этой страны. Такие данные содержатся в обнародованном в воскресенье докладе банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

"Неопределенность по поводу прогноза беспрецедентно высока, и он зависит от того, как будут идти боевые действия России на Украине, а также от ответа мирового сообщества. Мощное влияние уже введенных санкций, как ожидается, приведет к сокращению ВВП России на 11,2% в 2022 году, что во многом будет происходить из-за сокращения внутреннего спроса", - считают эксперты ВБ.

В отношении украинской экономики "базовым прогнозом при условии, что война будет продолжаться еще несколько месяцев <...>, будет ожидаемое сокращение ВВП на 45% в 2022 году", говорится в докладе. В целом в регионе Европы и Центральной Азии "в 2022 году объем производства сократится на 4,1%, что в два раза превышает экономический спад 2020 года, связанный с пандемией COVID-19", подчеркивается в документе.