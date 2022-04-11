Назван оптимальный курс доллара для России

«Но, естественно, теперь регулятор видит другие риски, — отметил экономист. — В первую очередь это спад инвестиционной активности и общий спад экономической деятельности. Самые ажиотажные моменты уже ушли, так что задача ЦБ теперь — как-то настроить рынок на возобновление экономической деятельности, именно поэтому он и ослабляет вожжи. Но нужно понимать, что вожжи эти всегда можно натянуть снова, что и сделает ЦБ, если увидит, что ситуация опять начинает ухудшаться».