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1 час назад

Россиянам захотели ограничить доступ к майнингу

Lenta.ruиещё 1

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что занятие майнингом нужно ограничить для россиян и разрешить это делать только юрлицам. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Россиянам захотели ограничить доступ к майнингу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Аксаков подчеркнул, что на данный момент законопроект по легализации криптовалют, подготовленный Минфином, не затрагивает сферу майнинга. Депутат захотел, чтобы в случае майнинга налогообложение было приближено к тому, что установлено на рынке товаров и услуг, то есть необходимо ввести НДС и налог на прибыль.

Майнинг следует разрешить только в энергоизбыточных регионах, считает Аксаков.

«Что касается криптовалютных финансовых активов, здесь налогообложение должно быть как в финансовом сегменте», — сказал он.

Собеседник издания пояснил, что этот законопроект сейчас обсуждается в правительстве. Он ожидает, что документ внесут в мае, однако сейча Банк России стоит на позиции полного запрета операций с криптовалютами в России, поэтому доработок ожидается много, добавил он.

В январе ЦБ выступил с идеей запрета оборота и майнинга криптовалют в России, ссылаясь на серьезные риски для финансовой системы. Правительство в свою очередь выступило с идеей регулирования сектора.

Экономика,Анатолий Аксаков,Банк России,Госдума,
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