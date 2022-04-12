Россиянам захотели ограничить доступ к майнингу

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что занятие майнингом нужно ограничить для россиян и разрешить это делать только юрлицам. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом Аксаков подчеркнул, что на данный момент законопроект по легализации криптовалют, подготовленный Минфином, не затрагивает сферу майнинга. Депутат захотел, чтобы в случае майнинга налогообложение было приближено к тому, что установлено на рынке товаров и услуг, то есть необходимо ввести НДС и налог на прибыль.

Майнинг следует разрешить только в энергоизбыточных регионах, считает Аксаков.

«Что касается криптовалютных финансовых активов, здесь налогообложение должно быть как в финансовом сегменте», — сказал он.

Собеседник издания пояснил, что этот законопроект сейчас обсуждается в правительстве. Он ожидает, что документ внесут в мае, однако сейча Банк России стоит на позиции полного запрета операций с криптовалютами в России, поэтому доработок ожидается много, добавил он.