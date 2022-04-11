Кабмин направит ₽35 млрд на поддержку системы ОМС

Правительство направит дополнительно 35 миллиардов рублей для стабильной работы больниц и поликлиник в системе обязательного медицинского страхования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут распределены между 74 регионами.
Прошлый год и начало текущего были крайне непростыми для системы здравоохранения, подчеркнул глава кабмина. С увеличением числа заболевших выросла финансовая нагрузка на медицинские учреждения, которые оказывали помощь большему количеству пациентов.
"Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно", - заявил Мишустин.