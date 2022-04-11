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1 час назад

Кабмин направит 35 млрд рублей на поддержку системы ОМС

Российская Газетаиещё 1

Правительство направит дополнительно 35 миллиардов рублей для стабильной работы больниц и поликлиник в системе обязательного медицинского страхования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут распределены между 74 регионами.

Кабмин направит ₽35 млрд на поддержку системы ОМС
Фото: ТАССТАСС

Прошлый год и начало текущего были крайне непростыми для системы здравоохранения, подчеркнул глава кабмина. С увеличением числа заболевших выросла финансовая нагрузка на медицинские учреждения, которые оказывали помощь большему количеству пациентов.

"Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно", - заявил Мишустин.

Экономика,Михаил Мишустин,
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