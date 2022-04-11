Набиуллина оценила объем резервов ЦБ в золоте и юанях

Россия на протяжении последних лет готовилась к различного рода финансовым и геополитическим рискам, поэтому успела сформировать хороший запас резервов, которого на данный момент достаточно для российской финансовой системы.

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Об этом говорится в обращении руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной к читателям годового отчета ЦБ за 2021 год. Из него следует, что по состоянию на конец прошлого года объем активов регулятора составлял 612,9 млрд долларов, из которых 481,4 млрд были выражены в иностранной валюте, а 131,5 млрд - в золоте. По состоянию на 1 апреля международные резервы составили 606,4 млрд долларов, около половины из которых, номинированных в долларах в евро, заморожены руководством стран Запада в рамках санкций.

В течение последних восьми лет ЦБ наращивал эти резервы, готовясь к одному из двух сценариев: мировой финансовый кризис, во время которого высока потребность рынков в долларах и евро, и геополитический кризис, который произошел в этом году и ограничил доступ России к большинству резервных валют.

"И сейчас, после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте и юанях. Чтобы в условиях ограничения доступа к доллару США и евро купировать риски для финансовой стабильности, были введены меры по контролю за движением капитала", - объяснила Эльвира Набиуллина.