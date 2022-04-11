Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
23 минуты назад

Набиуллина назвала достаточным объем резервов ЦБ в золоте и юанях

Российская Газета

Россия на протяжении последних лет готовилась к различного рода финансовым и геополитическим рискам, поэтому успела сформировать хороший запас резервов, которого на данный момент достаточно для российской финансовой системы.

Набиуллина оценила объем резервов ЦБ в золоте и юанях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится в обращении руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной к читателям годового отчета ЦБ за 2021 год. Из него следует, что по состоянию на конец прошлого года объем активов регулятора составлял 612,9 млрд долларов, из которых 481,4 млрд были выражены в иностранной валюте, а 131,5 млрд - в золоте. По состоянию на 1 апреля международные резервы составили 606,4 млрд долларов, около половины из которых, номинированных в долларах в евро, заморожены руководством стран Запада в рамках санкций.

В течение последних восьми лет ЦБ наращивал эти резервы, готовясь к одному из двух сценариев: мировой финансовый кризис, во время которого высока потребность рынков в долларах и евро, и геополитический кризис, который произошел в этом году и ограничил доступ России к большинству резервных валют.

"И сейчас, после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте и юанях. Чтобы в условиях ограничения доступа к доллару США и евро купировать риски для финансовой стабильности, были введены меры по контролю за движением капитала", - объяснила Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ продолжит защищать российскую экономику, финансовую систему, доходы и сбережения граждан от "жестких санкций", а также применять все инструменты для минимизации рисков для финансовой и ценовой стабильности в стране.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители