Раскрыт позволивший уберечь часть запасов России от санкций маневр ЦБ

Принятая во второй половине 2021 года мера позволила уберечь часть запасов от санкций.

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Это следует из годового отчёта регулятора, сравнённого РБК с аналогичными данными на середину прошлого года. Доля долларовых активов снизилась с 16,4% до 10,9%.

Первый этап масштабной дедолларизации состоялся весной 2018 года, указано в публикации.