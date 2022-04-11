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1 час назад

Центробанк перед заморозкой резервов перевёл треть долларовых активов в юани

Говорит Москваиещё 1

Принятая во второй половине 2021 года мера позволила уберечь часть запасов от санкций.

Раскрыт позволивший уберечь часть запасов России от санкций маневр ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это следует из годового отчёта регулятора, сравнённого РБК с аналогичными данными на середину прошлого года. Доля долларовых активов снизилась с 16,4% до 10,9%.

Первый этап масштабной дедолларизации состоялся весной 2018 года, указано в публикации.

Сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что после заморозки западными странами резервов в своих валютах «Россия продолжает иметь достаточный объём резервов в золоте и юанях». Ранее власти признали, что из-за санкций около половины международных резервов — порядка 300 млрд долларов США — попали под заморозку.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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