Раскрыт позволивший уберечь часть запасов России от санкций маневр ЦБ

Принятая во второй половине 2021 года мера позволила уберечь часть запасов от санкций.
Это следует из годового отчёта регулятора, сравнённого РБК с аналогичными данными на середину прошлого года. Доля долларовых активов снизилась с 16,4% до 10,9%.
Первый этап масштабной дедолларизации состоялся весной 2018 года, указано в публикации.
Сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что после заморозки западными странами резервов в своих валютах «Россия продолжает иметь достаточный объём резервов в золоте и юанях». Ранее власти признали, что из-за санкций около половины международных резервов — порядка 300 млрд долларов США — попали под заморозку.