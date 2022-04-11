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50 минут назад

Путин поручил спасти российские семьи от бедности

Ura.Ru

В России необходимо повысить доступность социальной поддержки для семей, доход которых упал с 1 марта. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин правительству страны.

Путин поручил спасти российские семьи от бедности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление до 31 декабря особого порядка оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта и признанные в установленном порядке безработными, в целях предоставления таким семьям мер социальной поддержки», — говорится в списке поручений на сайте Кремля. Подготовить изменения необходимо к 30 апреля.

Ранее Росстат отчитывался, что по итогам 2021 года количество бедных в стране снизилось на 0,7% и составило 16,1 миллиона человек (11%). Снижение числа малообеспеченных граждан специалисты связали с тем, что, во-первых, увеличились социальные выплаты для различных категорий граждан, во-вторых, была восстановлена экономическая активность, что привело к росту занятости и соответственно увеличению оплаты труда.

Экономика,Владимир Путин,Росстат,
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