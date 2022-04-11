«История на годы вперед»: когда Италия покончит с газовой зависимостью от России

Италия намерена снять газовую зависимость от России. В числе возможных альтернатив — Алжир, Ангола, Мозамбик и другие страны. Но Африка сможет резко нарастить поставки не раньше 2030 года, уверены эксперты. Проблема в том, что итальянцам придется доплачивать за африканский газ $200-300 за каждую тысячу кубов, чтобы выдержать ценовую конкуренцию с Азией.

Газовое турне Драги

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Премьер-министр Италии Марио Драги в спешке ищет возможности для ослабления газовой зависимости от России. Для этого политик отправился в Алжир, где у него запланирована деловая встреча с президентом страны Абдельмаджидом Теббуном.

По информации издания Corriere della Sera, в рамках переговоров стороны собираются подписать энергетическое соглашение, которое позволит увеличить годовые поставки алжирского газа в Италию по меньшей мере на 9 млрд кубометров. Ключевыми игроками в данном вопросе должны стать итальянская компания Eni и алжирская государственная энергетическая компания Sonatrach. Их руководство уже несколько дней обсуждает возможности увеличения газовых потоков в Южную Европу. В среднесрочной перспективе поставки газа должны увеличиться почти вдвое - с нынешних 60 млн кубометров в сутки до 110 млн.

При этом следующими остановками в африканском газовом турне Драги, по всей видимости, станут Ангола и Мозамбик. С этими странами итальянский премьер хочет заключить соглашения, которые гарантировали бы поставку дополнительных 5 млрд кубов газа в год.

Однако с сырьевой диверсификацией потоков не все так гладко, напоминают авторы итальянского издания. Путь Рима к реальной энергетической автономии от Москвы, по оценкам издания Corriere della Sera, может занять годы.

Насколько затянется процесс

Наиболее вероятным способом заместить российский трубопроводный газ станет импорт сжиженного природного топлива (СПГ). Однако введение новых СПГ-заводов в ряде африканских стран произойдет только в 2025-2029 годах. Это значит, что новые газовые потоки в Италию направятся не раньше 2030 года, подчеркнул в беседе с "Газетой.Ru" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

С ним согласился замглавы ФНЭБ Алексей Гривач. По его словам, даже в начале следующего десятилетия Италии будет крайне сложно уйти от газовой зависимости от России. Дело в том, что основные долгосрочные газовые контракты южноевропейской страны с Москвой заканчиваются только в 2035 году - односторонний срыв соглашений чреват судебными разбирательствами.

"Газпром" продает в Италию около 20 млрд кубометров газа в год. Объемы идут в рамках долгосрочных контрактов и составляют примерно 50% всего итальянского потребления", - объяснил эксперт.

По объему закупок российского газа Италия в последние годы стабильно занимала второе место среди стран ЕС, уступая только Германии, добавил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Даже если включать в этот список Турцию, то Рим все равно находился бы в тройке ключевых импортеров российского топлива.

"Разорвать столь крепкие газовые узы с Россией Италии будет крайне сложно. Это история на годы, если не на десятилетие вперед", - резюмировал аналитик.

Мозамбик и Ангола

Премьер-министр Италии Марио Драги вместо Алжира должен был сначала поехать в Анголу и Мозамбик. Эти страны в совокупности могли бы дать Риму в год до 50 млрд кубометров в виде СПГ. В этом плане экспортные возможности Алжира сильно ограничены, отметил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

"В Мозамбике сейчас строится большой СПГ-завод. Его мощность сейчас оценивается в 12,9 млн тонн с потенциалом увеличения до 43 млн (эквивалентно примерно 60 млрд куб. метров природного газа - "Газета.Ru"). Но запуск завода запланирован только после 2026 года. Ангола может прибавить к экспорту еще десяток миллионов тонн топлива", - заявил Кондратьев.

Однако и в этом направлении Италия может столкнуться с рядом проблем, главная из которых - нестабильная социальная ситуация в Мозамбике, отметил эксперт. На этом, в частности, недавно "погорел" французский энергогигант Total. Со схожими трудностями, скорее всего, столкнется и Италия, если решит увеличить экспорт СПГ из африканской страны.

"Проблема повстанцев для Мозамбика - перманентная. В конце 2021 года TotalEnergies эвакуировала свой СПГ-проект Area 1 Mozambique LNG стоимостью $20 млрд после того, как боевики напали на соседний город. В итоге правление французской компании приняло решение отложить запуск завода на 2026 год", - резюмировал аналитик.

Алжир

Что касается Алжира, то эта страна продолжительное время занимала лидирующие места по газовому экспорту в Италию. Однако за последнее десятилетие позиции страны пошатнулись в пользу России из-за низкой инвестиционной привлекательности африканской страны, отметил Юшков.

"Алжир создал такую систему добычи газа, при которой от зарубежных инвесторов требуется передача 50% в контрольном пакете месторождения местной госкомпании Sonatrach. Не думаю, что итальянская Eni решится вложить миллиарды евро, не имея возможности даже контролировать производство газа", - объяснил эксперт.

Кондратьев также усомнился в экспортном газовом потенциале Алжира. По его словам, действующие мощности североафриканской страны позволяют увеличить ежегодный сырьевой экспорт в Италию на 25-30 млрд кубов, но за эти объемы Риму придется изрядно доплачивать. Основу экспортной газовой торговли Алжира составляют краткосрочные спотовые контракты, стоимость тысячи кубов топлива по которым в среднем на $200-300 выше долгосрочных соглашений Италии с Россией.

"К тому же очень многое будет зависеть от других торговых обязательств Алжира. Перед Италией с алжирцами пытались договориться испанцы, которые пострадали от закрытия трубопровода через Марокко. Теоретически, Рим может забрать часть объемов, которые предназначались Мадриду. Но это чревато ссорой с Испанией и Португалией, которые сильно зависят от импорта алжирского СПГ", - резюмировал эксперт.

Но что самое важное, добавил он, даже если европейцам удастся увеличить объемы потоков СПГ из Африки, ключевой проблемой ЕС по-прежнему останется малое количество газовых терминалов.