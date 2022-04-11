Центробанк РФ: вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны

Рост криптовалют отражает формирование «пузыря» на рынке, цифровые валюты имеют признаки финансовой пирамиды, вложения в которую могут быть полностью утеряны. Об этом сообщается в годовом отчете Банка России .

«Распространение криптовалют в России создает угрозы для благосостояния граждан — рост их рынка во многом отражает формирование "пузыря", цифровые валюты имеют характеристики финансовых пирамид, возможности правовой защиты инвесторов крайне ограничены, поэтому вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны как по причине волатильности курса, так и в результате мошеннических действий и киберугроз», — говорится в отчете ЦБ.

В документе отметили, что в случае дальнейшего роста рынка криптовалют и масштабного вовлечения в него банков и других организаций, финансовые посредники могут понести риски в сфере ликвидности, рынка и кредитования. При этом взаимосвязанность крупных институтов способна вызвать распространение данных угроз на более широкий круг участников рынка и даже на реальную экономику. В частности, возможен подрыв денежного обращения, утрата суверенитета национальной валюты и увеличение рисков перетока сбережений из традиционной финсистемы в нерегулируемый сегмент цифровых валют, грозящий снижением финансовой устойчивости банков.