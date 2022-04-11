Отток капитала из России поставил рекорд

Чистый отток капитала из России в первом квартале 2022 года поставил рекорд и стал наибольшим с 2014-го, следует из данных, опубликованных на сайте Центробанка.

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Согласно статистике ЦБ, чистый отток капитала из страны (отток за вычетом притока) за первые три месяца года составил 64,2 миллиарда долларов (против 17,5 миллиарда год назад).

В четвертом квартале 2014 года чистый отток капитала из России составил 152,1 миллиарда долларов. По итогам прошлого года он равнялся 72,6 миллиарда.