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2 часа назад

Белоусов: западным странам не удастся попытка установить экономическую блокаду России

ТАССиещё 3

Попытка западных стран установить экономическую блокаду России не удастся. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

Белоусов оценил возможность экономической блокады России
Фото: ТАССТАСС

"Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы <…> Разумеется, полностью создать такую блокаду невозможно. Невозможно изолировать Россию - шестую по величине экономику мира - от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют", - сказал он.

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По словам Белоусова, попытки блокады осуществляются по четырем направлениям: финансовому, торговому, транспортному и гуманитарному.

Экономика,Андрей Белоусов,Совет Федерации,
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