Белоусов оценил возможность экономической блокады России

"Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы <…> Разумеется, полностью создать такую блокаду невозможно. Невозможно изолировать Россию - шестую по величине экономику мира - от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют", - сказал он.