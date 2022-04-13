Белоусов оценил возможность экономической блокады России

Попытка западных стран установить экономическую блокаду России не удастся. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.
"Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы <…> Разумеется, полностью создать такую блокаду невозможно. Невозможно изолировать Россию - шестую по величине экономику мира - от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют", - сказал он.
По словам Белоусова, попытки блокады осуществляются по четырем направлениям: финансовому, торговому, транспортному и гуманитарному.