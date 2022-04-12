Мировой торговле предрекли сильнейшее замедление

Всемирная торговая организация (ВТО) в своём докладе заявила, что темпы роста мировой торговли в 2022 году сократятся вдвое. Эксперты связывают грядущее замедление с ситуацией на Украине. По прогнозу аналитиков, сокращение торговли и объёмов производства ощутит на себе население всего мира: цены на еду и энергию поднимутся, а товаров из России и Украины на рынке станет меньше.

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Как говорится в докладе ВТО, темпы роста мировой торговли в 2022 году могут снизиться сразу на 3 п. п. — с ожидавшихся ранее 4,7 до 2,4%. Рост мировой экономики также может замедлиться на 0,7–1,3 п. п. — до 3,1–3,7%.

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Кризис ощутят на себе все страны мира, считают в ВТО. По их прогнозу, больше всего достанется государствам с самым бедным населением, так как там людям приходится тратить на еду значительную долю своих доходов. В свою очередь, это может подорвать политическую стабильность, предупредили в ВТО.

Уязвимыми регионами ВТО назвала Африку и Ближний Восток, так как они импортируют более половины российского и украинского зерна. Европе тоже предстоит ощутить на себе экономические последствия от сокращения поставок из России и Украины.

Спустя время сложившаяся ситуация может привести к разобщению мировой экономики, указали эксперты. По их словам, крупные экономики будут двигаться к отделению от других, чтобы достичь «большей самодостаточности в производстве и торговле». ВТО призвала сохранить открытость рынка и экономические возможности для всех стран мира.

Ранее в ВТО допустили повторение голодных бунтов второй половины 2000-х, которые произошли из-за высокой инфляции. По словам главы организации Нгози Оконджо-Ивеалы, в беднейших мира возможны народные волнения из-за высоких цен на продукты на фоне конфликта на Украине и последовавших за ним антироссийских санкций.